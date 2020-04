Uilen- en dierenpark de Paay

Duizend kilo voer voor noodlijdend dierenpark: 'Wij komen woorden tekort'

Een dierentuin in Gelderland is uit de brand. Uilen- en dierenpark de Paay zat in geldnood door een gebrek aan inkomsten, maar dankzij een groot aantal donaties is de toekomst van het park veiliggesteld. Via een inzamelingspagina kwam al bijna 6000 euro binnen.



Ook Paula Koot trok zich het lot van het dierenpark aan. Samen met vrienden en familie zamelde ze geld in, zodat afgelopen vrijdag ruim duizend kilo dierenvoer afgeleverd kon worden bij het park. Het voer is afkomstig van een handelaar uit Drenthe. Een bedrijf uit Tiel leverde een gratis busje om de spullen op te halen.





Eigenaar Roger van Leeuwen was overrompeld. "Zo kan ik maanden vooruit", vertelde hij opgelucht aan dagblad de Gelderlander. "Fantastisch." Ook met alle financiële giften is men ontzettend blij. "Wij komen woorden tekort", staat in een Facebook-bericht. "Dit konden we niet zonder jullie doen. Wat zijn wij en onze dieren ontzettend dankbaar!"



Drama

Ondanks de coronacrisis is Uilen- en dierenpark de Paay nog gewoon dagelijks geopend. Er komen echter nauwelijks meer bezoekers. "Ik leef op de pof", zei Van Leeuwen eerder. "Het regent aanmaningen. Het is gewoon een drama."

