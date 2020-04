Vakantiepark en attractiepark Duinrell

Metamorfose voor parkplattegrond Duinrell

De plattegrond van Duinrell heeft een metamorfose ondergaan. Het attractiepark in Wassenaar presenteert dit jaar een nieuwe kaart met een strak uiterlijk en een aangepaste indeling. Daarbij ligt de focus op dagbezoekers: het vakantiepark van Duinrell ontbreekt.



"De kaart is op schaal, dus je kunt er echt mee navigeren", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "We hebben het ontwerp ook iets gedraaid, waardoor gasten vanaf onze vernieuwde entree de weg kunnen volgen." Het nieuwe entreeplein bevindt zich bij kindergebied Rick's Avonturen Burcht, rechts onderin op de parkplattegrond.





Verder heeft Duinrell geprobeerd om de kaart overzichtelijker te maken door meer in te zoomen. Zo is het gedeelte tussen de kassa's en eetgelegenheid de Paardenstal weggelaten. Van de Rodelbaan is nu alleen nog het station zichtbaar. Bovendien laat de plattegrond zien dat de botsauto's verplaatst zijn richting frisbee-attractie Mad Mill. Ook de Swingwheels kregen een nieuwe locatie.



Afstrepen

Vormgever Martijn van Haaster is verantwoordelijk voor het nieuwe ontwerp. Naast de kaart staan kleine foto's van alle attracties en shows. "Kinderen zijn visueel ingesteld, dus ze moeten snel kunnen zien waar welke attractie is", zegt hij daarover. "Zo kun je ook makkelijk afstrepen wat je allemaal al hebt gedaan."









