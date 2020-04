Efteling

Efteling verblijdt fans met historische documentaire

De Efteling heeft een bijzondere film uit het archief gehaald. Ter gelegenheid van de 125e geboortedag van illustrator Anton Pieck publiceert het attractiepark een historische documentaire op YouTube. In de half uur durende video haalt wijlen Efteling-ontwerper Ton van de Ven herinneringen op aan het leven van Pieck.



De beroemde tekenaar wordt gezien als één van de grondleggers van de Efteling. Begin jaren vijftig ontwierp hij de eerste tien sprookjestaferelen voor het Sprookjesbos. In de jaren erna volgen er meer sprookjes. Later was hij ook verantwoordelijk voor onder andere het Kinderspoor, het Carrouselpaleis en het Diorama. Tot zijn overlijden in 1987 bleef hij betrokken bij het park.





De documentaire 'In de voetsporen van Anton Pieck' werd uitgebracht in 1995. Van de Ven bezocht daarvoor verschillende plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van Pieck. Ook komen geestige anekdotes voorbij over het samenwerken met de tekenaar. Destijds was de film op videoband te koop in het park.



Opvolger

Ton van de Ven nam in 1975 de taken van Anton Pieck over. Hij wordt gezien als de opvolger van Pieck bij de Efteling. Van de Ven, overleden in 2015, ontwierp iconische attracties als het Spookslot, Fata Morgana, het Volk van Laaf, Droomvlucht, Villa Volta en Vogel Rok.

