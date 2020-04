Nieuws

Eerste Duitse dierentuinen mogen voorzichtig weer open

Goed nieuws uit Duitsland: enkele dierentuinen gaan voorzichtig weer open. In deelstaat Rijnland-Palts mogen dierenparken vanaf maandag 20 april weer bezoekers ontvangen. Overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden daar versoepeld.



Dat is goed nieuws voor parken als Eifel-Zoo, Zoo Kaiserslautern, Tierpark Niederfischbach, Zoo-Landau, Tiergarten Worms, Eifelpark, Tier-Erlebnispark Bell en Zoo Neuwied. Aan de heropening zijn wel strikte voorwaarden verbonden. Zo gelden er strenge regels met betrekking tot afstand en hygiëne.





De dierenparken moeten maatregelen nemen om groepsvorming tegengaan, bijvoorbeeld het hanteren van een reserveringssysteem. Ook eist de overheid dat er op verschillende plekken ontsmettingsmiddel beschikbaar is. Binnenverblijven en speeltuinen moeten gesloten blijven.



Voorbereiding

Nog niet alle dierentuinen in de deelstaat zullen op maandag direct weer toegankelijk zijn. Sommige parken geven aan meer voorbereidingstijd nodig te hebben.



In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is sinds vrijdag al één groot dierenpark geopend: Safariland Stukenbrock. Daar is echter alleen de autosafari beschikbaar.





