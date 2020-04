Kermis

Kermisbonden woest: 'Complete kermisbranche gaat kapot'

"De complete kermisbranche gaat kapot." Dat is de letterlijke reactie van de Nederlandse kermisbonden op het kabinetsbesluit om evenementen tot 1 september te verbieden. De persconferentie waarin de maatregel dinsdagavond werd aangekondigd, zien zij naar eigen zeggen als "de mokerslag voor het Nederlandse kermisbedrijf".



Exploitanten zijn de wanhoop nabij, schrijven Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond en Atze J. Lubach-Koers van kermisbond Bovak en de Europese kermisbond ESU. "Niet alleen een complete branche dreigt verloren te gaan, maar in het kielzog slepen we alle leveranciers, fabrikanten en organisatoren met ons mee."





De kermiswereld was juist bezig met het ontwikkelen van een veilig kermisconcept met extra hygiënemaatregelen en anderhalve meter afstand tussen bezoekers. Dat plan kan weer de ijskast in nu duidelijk is dat er komende zomer helemaal geen kermissen mogen plaatsvinden. "Niks anderhalvemetersamenleving, wij staan anderhalve meter voor de afgrond", waarschuwen de bonden.



Ontvangstbevestiging

Begin deze maand vroegen zij nog om een noodfonds van 45 miljoen euro, om de periode tot 1 juni te kunnen overbruggen. Op die noodkreet is nooit een reactie gekomen. "Nog niet eens een ontvangstbevestiging. Als branche hebben we het gevoel op geen enkele manier serieus genomen te worden. Zonder daadkrachtige financiële hulp voor onze bedrijfstak gaan wij volledig kapot."



Het vertrouwen in de overheid is dan ook geschaad. De bonden klagen dat de beslissing om alle kermissen tot en met eind augustus de nek om te draaien "zonder enige vorm van overleg" genomen is. "Om te komen tot een oplossing eisen we nu aan tafel te gaan met de betrokken ministeries."

