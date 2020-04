Vakantiepark en attractiepark Duinrell

Duinrell viert 85-jarig jubileum met eerbetoon aan mascotte Rick de Kikker

Duinrell bestaat vandaag precies 85 jaar. Vanwege het coronavirus is het organiseren van een groot feest niet mogelijk, maar in het Wassenaarse attractiepark wordt wel gewerkt aan enkele vernieuwingen. Zo ontstaat momenteel een nieuw entreeplein met een bronzen standbeeld van mascotte Rick de Kikker.



"We hadden natuurlijk uitgebreid stil willen staan bij het jubileum, maar het is even niet anders", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Wat wel leuk is, is dat onze vernieuwde entree steeds meer vorm krijgt." Het plein begint zich bij Rick's Avonturen Burcht en eetgelegenheid de Paardenstal, zo'n tweehonderd meter achter de kaartcontrole.





"Dit is de plek waar een dagje uit écht begint", aldus de voorlichtster. "Het is nu een mooi, overzichtelijk plein geworden." Het nieuwe Rick de Kikker-beeld werd vervaardigd door de gespecialiseerde firma Artihove, die ook verantwoordelijk was voor het sculptuur van Johan Cruijff bij het voetbalstadion van FC Barcelona.



Botsauto's

Naast de vernieuwde entree investeert Duinrell dit jaar onder meer in het uitbreiden van de overdekte speeltuin Rick's Fun Factory en het verplaatsen van de botsauto's. Ook wordt het oudste restaurant van het park opgeknapt. Duinrell hoopt op maandag 11 mei weer open te kunnen gaan.





