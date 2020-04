Europa-Park

Schaatsshow Europa-Park in het teken van nieuwe piratenattractie

Bezoekers van Europa-Park kunnen dit jaar niet om de opening van de darkride Piraten in Batavia heen. Het Duitse pretpark besteedt op verschillende plekken aandacht aan de komst van de piratenattractie. Zo staat de jaarlijks terugkerende schaatsshow nu in het teken van het verhaal achter de attractie.



De dertig minuten durende voorstelling, die de show Paddington on Ice vervangt, gaat Surpr'Ice with the Fire Tiger heten. Het verhaal gaat over de jacht op een zeer gewilde magische dolk. Piraat Bartholomeus van Robbemond wordt daarbij tegengewerkt door slechterik Cortez.





ZIE OOK: Europa-Park vertoont verhaal achter nieuwe attractie in 4D-bioscoop



"We benaderen het thema van de nieuwe attractie Piraten in Batavia", vertelt entertainmentdirecteur Ian Jenkins. "Daarbij reizen we door Marokko, Egypte en een voodoo-jungle, om uiteindelijk uit te komen in Azië. We stelen niets uit de attractie, we vullen de attractie aan."



4D-theater

De overdekte boottocht Piraten in Batavia moet komende zomer opengaan. Het is een nieuwe versie van de gelijknamige attractie uit 1987, die in 2018 verwoest werd door een brand. Het bijbehorende verhaal komt ook terug in een korte film die dit jaar vertoond zal worden in het 4D-theater.



Verder opent in de aanloop naar de officiële opening alvast een 'preview center' in de eerste ruimte van de toekomstige wachtrij.

ZIE OOK: Europa-Park toont indeling van darkride Piraten in Batavia