Movie Park Germany

Movie Park verdedigt beruchte houten achtbaan: 'Families zijn er gek op'

Movie Park Germany is niet van plan om de omstreden houten achtbaan The Bandit te vervangen. Hoewel fans al jaren steen en been klagen over het ritcomfort van de rollercoaster, is de attractie nog steeds ontzettend geliefd bij families met kinderen. Dat beweert marketingdirecteur Manuel Prossotowicz.



The Bandit staat bekend als een zeer oncomfortabele achtbaan. Zou het geen goed idee zijn om de baan om te bouwen tot een soepele hybrid coaster die over de kop gaat, zoals Walibi Holland heeft gedaan bij Untamed? "Soms moeten we onze persoonlijke wensen los zien van de wensen van onze doelgroep", reageert Prossotowicz in een aflevering van de Looopings Podcast.





"Ik weet dat de baan erg schokkerig is, maar families zijn er gek op", aldus de directeur. Volgens hem houden veel mensen er niet van om over de kop te gaan. "Daarom is het de achtbaan met het hoogste aantal bezoekers in het hele park. Geloof het of niet, maar uit al onze enquêtes blijkt dat dit de attractie is die mensen echt heel leuk vinden."



Reputatie

Hij is op de hoogte van de slechte reputatie van de attractie. "Maar dat is het verschil tussen echte fans en een gewoon Duits gezinnetje dat hier één keer per jaar komt en het leuk vindt om in een schokkerige achtbaan te zitten. De mensen die klagen over het ritcomfort zijn tieners en abonnementhouders."



Prossotowicz zou het zelf fantastisch vinden om een achtbaan te hebben zoals Walibi's Untamed. "Ik zou elke dag een ritje maken. Maar we moeten oppassen dat we niet te veel dingen doen voor tieners." Dat heeft het park jarenlang geprobeerd, maar dat was geen financieel gezien succes.



Vernieuwd

The Bandit - 28 meter hoog en ruim 1000 meter lang - werd in 1999 gebouwd door de Roller Coaster Corporation of America. Het bedrijf is intussen failliet. Movie Park investeert wel jaarlijks in het opknappen van een deel van de baan. Afgelopen winter is wederom 150 meter aan hout vernieuwd.

