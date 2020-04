Walibi Belgium

Werkzaamheden voor nieuwe mega-achtbaan Walibi Belgium gestart

Walibi Belgium maakt zich klaar voor de bouw van een gigantische nieuwe achtbaan. Het is de bedoeling om in 2021 een mega coaster van maar liefst 50 meter hoog te openen. De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart, blijkt uit foto's van fansite ParcPlaza.



De toekomstige locatie van de 1200 meter lange achtbaan is bouwrijp gemaakt. Alle bomen, struiken en andere obstakels in het gebied werden weggehaald. Op het bouwterrein, gelegen aan de rand van het bestaande park, moet uiteindelijk een Afrikaans themagebied verrijzen.





Walibi Belgium wil de hoogste en de snelste achtbaan van de Benelux neerzetten, met een topsnelheid van 113 kilometer per uur. Het snelheidsrecord is nu nog in handen van lanceerachtbaan Fury in Bobbejaanland, die bijna 107 kilometer per uur gaat. De hoogste coaster van de Benelux is op dit moment de ruim 46 meter hoge Goliath in Walibi Holland.



Tegenvaller

Of de geplande opening in 2021 door kan gaan, is afwachten. Door de coronacrisis krijgt Walibi-eigenaar Compagnie des Alpes nu een enorme financiële tegenvaller te verwerken. Het bedrijf heeft al bekendgemaakt dat toekomstige projecten vanwege financiële tegenvallers mogelijk worden uitgesteld.













