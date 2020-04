Natura Artis Magistra

Dieren in Artis verwend met illegale zeebaars

Dierentuin Artis in Amsterdam heeft een grote partij illegaal gevangen zeebaars ontvangen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nam afgelopen week 508 kilo zeebaars in beslag bij de visafslag van IJmuiden. 308 kilo daarvan was niet geschikt voor verkoop.



Die ondermaatse vis is geschonken aan Artis, bevestigt een woordvoerster van de NVWA aan Looopings. In eerste instantie werd de zeebaars aangeboden aan het Dolfinarium in Harderwijk. "Maar al onze dieren vinden zeebaars niet lekker", zegt een voorlichter van het Gelderse dierenpark.





"Dit hebben we in het verleden een paar keer geprobeerd, maar het was geen succes." Het Dolfinarium heeft vooral behoefte aan vette vis, weet de NVWA-woordvoerster. "Zoals haring. Voor de volledigheid: zeebaars is geen vette vis."



IJsberen

Omdat het slecht gaat met de zeebaars is het sinds april 2019 niet toegestaan om meer dan één zeebaars te vangen voor eigen consumptie. Vorig jaar werd in beslag genomen zeebaars al eens gedoneerd aan de ijsberen van Diergaarde Blijdorp.

