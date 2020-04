Nieuws

Kabinet verlengt lockdown, maar Nederlandse attractieparken willen toch open

Hoewel de landelijke maatregelen tegen het coronavirus verlengd worden, hebben de Nederlandse attractieparken nog steeds de ambitie om zo snel mogelijk weer open te gaan. Dat vertelt directeur Kees Klesman van branchevereniging Club van Elf aan Looopings. "Anderhalve meter afstand houden is in pretparken veel beter te managen dan in de horeca", zegt hij.



Minister-president Mark Rutte heeft zojuist bekendgemaakt dat de 'intelligente lockdown' van Nederland met drie weken verlengd wordt. Onder meer cafés en restaurants blijven zeker tot en met dinsdag 19 mei dicht. Dat wil echter niet zeggen dat pretparken, dierentuinen en andere dagattracties zich daarbij moeten aansluiten, vindt Club van Elf-directeur Klesman.





"Als het aan ons ligt, gaan wij zo snel mogelijk weer open", zegt hij. "Liever gisteren dan vandaag. Wij zijn er klaar voor." De brancheorganisatie heeft een plan voor een veilige heropening ingeleverd bij de overheid. "We wachten nu op feedback." Ook de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen ziet het niet zitten om tot 19 mei te wachten. "We hopen snel groen licht te krijgen", zei directrice Lisette de Ruigh eerder vandaag al.



Ommezwaai

De Nederlandse pretparkbranche heeft in een maand tijd een opvallende ommezwaai gemaakt. Toen de poorten halverwege maart gesloten moesten worden, klonk er niets dan begrip en lof voor de beslissing. En toen de overheidsmaatregelen voor het eerst verlengd werden, volgden de parken in eerste instantie braaf door hun openingsdatum ook uit te stellen.



Nu de sluiting veel langer gaat duren dan eerder werd gedacht en de bodem van de spaarpot in zicht komt, worden de parken opstandiger. Plotseling is het niet meer nodig om mee te bewegen met het landelijke beleid. Attractie- en dierenparken beweren nu zelf genoeg expertise in huis te hebben om autonoom veilig te kunnen opereren, inclusief anderhalve meter afstand tussen bezoekers.



Op eigen houtje

De meeste pretparken en dierentuinen in Nederland noemen inmiddels geen openingsdatum meer. Ze zeggen "tot nader order" dicht te blijven. Alleen Slagharen en Duinrell hebben op eigen houtje een openingsdatum geprikt, respectievelijk maandag 4 en maandag 11 mei.



Wat precies het gezamenlijke plan is voor een heropening van de parken, wil Klesman van de Club van Elf nog niet zeggen. "We willen voorkomen dat we met een verhaal komen waarbij later nog zaken aangepast of aangevuld moeten worden. Als we iets naar buiten brengen, moet het in één keer goed zijn."

