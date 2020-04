Walibi Holland

Walibi: voorbereidingen Fright Nights gaan door ondanks corona

Walibi Holland gaat achter de schermen door met de voorbereidingen voor de Halloween Fright Nights. Dat bevestigt een Walibi-woordvoerster aan Looopings. Het coronavirus zorgt ervoor dat het organiseren van grote evenementen de komende maanden niet mogelijk is. Dat kan gevolgen hebben voor Walibi's drukbezochte halloweenfeest in oktober en november.



Alle massa-evenementen tot 1 juni zijn al geschrapt. In andere Europese landen geldt het verbod op evenementen tot minimaal eind augustus. De Fright Nights brengen regelmatig tienduizenden bezoekers per avond op de been. Zij staan voortdurend dicht op elkaar in scare zones en spookhuizen. Anderhalve meter afstand houden zou haast onmogelijk zijn.





ZIE OOK: Eigenaar Walibi in het nauw door corona: veel bezuinigingen, investeringen op de tocht



Toch blijft Walibi optimistisch. "We gaan er op dit moment gewoon van uit dat de Halloween Fright Nights door kunnen gaan", vertelt de voorlichtster. "De voorbereidingen, die al waren gestart, gaan gewoon door." Wat er gaat gebeuren als anderhalve meter afstand houden komend najaar nog steeds verplicht is, kan Walibi nog niet zeggen.



Gesloten

Vooralsnog staat het evenement op de planning voor alle donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen tussen 10 oktober en 1 november, met uitzondering van donderdag 29 oktober. Walibi zelf is op dit moment nog gesloten. Eigenlijk had het park op 4 april weer open moeten gaan.

ZIE OOK: Minder aanhoudingen tijdens Fright Nights in Walibi ondanks topdrukte