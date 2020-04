Zoo Veldhoven

Weer dierenpark in de problemen: 'Over twee weken is het geld op'

Kleine dierentuinen hebben het extra moeilijk tijdens de coronacrisis. Bij een groot aantal kleinschalige Nederlandse dierenparken staat het water aan de lippen. Er is daar geen financiële buffer om het gebrek aan inkomsten op te vangen. Het volgende slachtoffer is Zoo Veldhoven in Noord-Brabant.



Eigenaar Richard Loomans maakt zich grote zorgen. "We staan met onze rug tegen de muur en hebben dringend hulp nodig voor onze tweeduizend dieren", vertelt hij aan Omroep Brabant. "Als er niet snel iets gebeurt, dan is binnen een week of twee alles op en komen we in de financiële problemen. Ik heb er slapeloze nachten van."





Sinds half maart zijn er geen bezoekers meer. Van de overheid ontvangt Loomans een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro. Een druppel op een gloeiende plaat, zegt hij. "Natuurlijk is het niet slecht bedoeld, maar bij ons is dat geld in twee tot drie dagen op."



Zebra's

In Zoo Veldhoven leven onder andere papegaaien, kraanvogels, uilen, roofvogels, reptielen, ringstaartmaki's, zebra's en kamelen. Het park startte een inzamelingsactie om 65.000 euro op te halen. "Daarmee zouden we weer een maand of twee rond kunnen komen." Er is al 12.000 euro binnen.



Wat als het niet lukt? "In het slechtste geval moeten we de dierentuin te koop zetten. Dat is het laatste wat we willen, maar we zien het somber in." Loomans en zijn familie namen het park zeven jaar geleden over na een faillissement. Toen luidde de naam nog Papegaaienpark Veldhoven.

