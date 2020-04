Tony's Chocolonely Chocolate Circus

Eerste ontwerp voor Tony's Chocolonely-achtbaan in Zaandam

Plannen voor een heuse Tony's Chocolonely-achtbaan worden steeds concreter. Het Nederlandse chocolademerk wil in Zaandam een nieuw hoofdkantoor bouwen, met als belangrijkste blikvanger een échte rollercoaster. Als de gemeenteraad het plan ziet zitten, kan de bouwvergunning aangevraagd worden.



Bij het bestaande Pakhuis De Vrede, gelegen aan het Noordzeekanaal, moet een enorme chocoladefabriek verschijnen. Verder huisvest Tony's Chocolonely er kantoren, een restaurant, congresfaciliteiten en filmzalen. Maar het absolute klapstuk moet de achtbaan worden.





Die wordt onderdeel van een felrood paviljoen, blijkt uit een schets van architectenbureau SeARCH. Bezoekers moeten er op speelse wijze kennismaken met de wereld van chocolade. Aan wat voor type achtbaan de initiatiefnemers denken, is nog niet duidelijk. Het ontwerp toont één looping.



Circus

Over ongeveer drie jaar moet het zogeheten Tony's Chocolonely Chocolate Circus af zijn. Er wordt al jaren over het concept gesproken. In 2016 zei directeur Henk Jan Beltman nog stellig: "Over drie jaar gaat die fabriek open."





