Festivalterrein Walibi blijft leeg: geen Defqon.1 en Lowlands dit jaar

Het blijft dit jaar angstvallig stil op het evenemententerrein van Walibi Holland. Door het verbod op evenementen tot 1 september gaan zowel hardstylefestival Defqon.1 als muziekfestival Lowlands dit jaar niet door. Eerder werd de jaarlijkse Pinksterconferentie van Stichting Opwekking al geschrapt.



De Pinksterconferentie was gepland voor 29 mei tot en met 1 juni. Defqon.1 had plaats moeten vinden tussen 26 tot en met 28 juni. Lowlands stond op de agenda voor 21 tot en met 23 augustus. De evenementen zijn jaarlijks goed voor vele tienduizenden bezoekers.





De annuleringen betekenen een enorme financiële dreun voor de organisatoren, vertelt Gert Jan Brouwer namens branchevereniging voor evenementen VVEM aan Looopings. "De meeste festivals zijn helemaal niet verzekerd", weet hij. "En als de verzekering al wat uitkeert, dan zijn het hooguit de gemaakte voorbereidingskosten, niet de gemiste omzet."



Leveranciers

En daar blijft het niet bij. "Er hangt natuurlijk een karrenvracht aan bedrijven onder die dit soort evenementen faciliteren. Denk aan leveranciers van podia, tenten, toiletten, horeca, licht, geluid en video."



Voor Walibi Holland is het verhuren van het evenemententerrein een ontzettend belangrijke inkomstenbron. Of het pretpark de verschillende festivals wel laat betalen voor het terrein dat nu niet gebruikt wordt, is niet bekend. Een woordvoerster van Walibi wil daar op dit moment niets over kwijt.



Oplossen

"Dat is iets tussen ons en Walibi", laat marketingmanager Bente Bollmann van Lowlands-organisator Mojo Concerts aan Looopings weten. "Maar in algemene zin kun je wel spreken van een financiële klap. En niet alleen voor ons, want voor een festival werk je al gauw samen met duizend externe partijen. Per partij wordt nu gekeken hoe we het gaan oplossen, dus ook met Walibi."

