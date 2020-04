Fans

Pretparkfan (21) bouwt zijn eigen achtbaan dankzij 3D-printer

Een Nederlandse pretparkfan is al bijna een jaar bezig met de bouw van een indrukwekkend achtbaanmodel. Patrick de Groot (21) uit Castricum gebruikt een 3D-printer om een schaalmodel te maken van een 'giant inverted boomerang', een achtbaantype van de Nederlandse fabrikant Vekoma.



Daarbij worden passagiers hangend onder de baan achteruit omhoog getakeld, gevolgd door een vrije val en drie inversies. Daarna leggen ze hetzelfde parcours achteruit af. De Groot startte in juni vorig jaar met een computersimulatie van de attractie. Die is later overgezet naar een tekenprogramma.





Vervolgens konden alle onderdelen één voor één geprint worden. De inversies en de eerste lifttoren van 105 centimeter hoog staan inmiddels overeind. "Ik ben druk bezig om de tweede toren ook te gaan vormgeven", zegt De Groot. Hij koos voor een blauwe baan en oranje ondersteuningen, gebaseerd op de rollercoaster Stunt Fall in het Spaanse pretpark Parque Warner Madrid. Die is bijna 60 meter hoog.



Functioneel

De maker hoopt de miniatuurachtbaan uiteindelijk daadwerkelijk functioneel te krijgen, inclusief een werkende lift, bewegende poortjes en de grond van het station die naar beneden zakt bij het vertrekken van de trein. "Dat blijft het doel."



Komende zomer moet het model af zijn. De Groot wil later professioneel achtbaanontwerper worden. "Daarom ben ik de opleiding werktuigbouwkunde gaan doen."





















