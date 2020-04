Tivoli Gardens

Deens attractiepark wordt kinderopvang

Een attractiepark in de Deense hoofdstad Kopenhagen fungeert tijdelijk als een kinderopvang. Scholen en kinderdagverblijven in Denemarken zijn sinds woensdag weer geopend, onder strikte voorwaarden. Zo moet er vanwege het coronavirus minimaal twee meter afstand zitten tussen de tafels van leerlingen.



Door die afstandsregel is er veel meer ruimte nodig om iedereen op te vangen. De overheid kijkt daarom naar alternatieve locaties, zoals sporthallen en culturele instellingen. Met pretpark Tivoli Gardens is afgesproken dat jonge kinderen de komende tijd gebruik kunnen maken van een buitenspeeltuin en het Hans Christian Andersen-kasteel.





"We zijn blij dat we een handje kunnen helpen", reageert scheidend Tivoli-directeur Lars Liebst. "We hebben natuurlijk ervaring met kinderen. En er is genoeg ruimte in het park omdat Tivoli in verband met corona gesloten is." Het is de bedoeling om op maandag 11 mei weer open te gaan.

