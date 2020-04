Nieuws

Belgische pretparken in onzekerheid: hoelang gaat coronasluiting nog duren?

Attractieparken in België hebben geen idee wanneer ze weer bezoekers kunnen ontvangen. Muziekfestival en andere grote evenementen zijn tot eind augustus verboden vanwege het coronavirus. Andere Belgische coronamaatregelen werden onlangs verlengd tot en met zondag 3 mei. Het lot van de pretparken is echter onduidelijk.



Naar verluidt moet daar volgende week een beslissing over genomen worden. Tot die tijd verkeren parken als Plopsaland De Panne, Walibi Belgium, Bobbejaanland en Bellewaerde in onzekerheid.





Alle scenario's liggen nog op tafel. Het zomerseizoen volledig overslaan is een optie, maar het is ook mogelijk dat de parken binnen afzienbare tijd weer toegankelijk zijn, hetzij onder strikte voorwaarden.



Werkgroep

Ondertussen is een speciale werkgroep bezig met plannen voor een heropening. Mocht de overheid daar toestemming voor geven, dan kunnen de pretparken gezamenlijk optrekken om extra hygiënemaatregelen te implementeren. Bellewaerde en de Plopsa-parken hebben al bekendgemaakt wat zij van plan zijn.



In Duitsland worden drukbezochte evenementen ook tot eind augustus geschrapt. Grote Duitse kermisfeesten vallen daar ook onder. Wat er in België met de kermissen gaat gebeuren, is nog niet bekend. In Nederland vinden tot 1 juni in ieder geval geen kermissen plaats.

