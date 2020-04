Cinecittà World

Italiaans pretpark presenteert plannen voor tweede park

Het Italiaanse attractiepark Cinecittà World, gelegen in de buurt van Rome, wil dit jaar een tweede park openen. Naast het bestaande filmpretpark komt een kleinschalig themapark te liggen dat is aangekleed als een Romeins kamp: Roma World. De opening moet plaatsvinden op zaterdag 13 juni.



Het attractieaanbod bestaat onder andere uit een educatieve boerderij, voorstellingen met gladiatoren, een roofvogelshow en wandelpaden in de natuur. Ook kunnen bezoekers er boogschieten. Verder is het mogelijk om de originele set van actiefilm Ben-Hur uit 2016 te bezoeken.





De filmset - een grote paardenarena - is niet nieuw. Tot nu toe was de arena onderdeel van Cinecittà World. Door de locatie onderdeel te maken van een tweede park, moeten bezoekers twee keer entree betalen om alle bezienswaardigheden te zien.



Slapen

Roma World krijgt een oppervlakte van vijf hectare. Entreebewijzen gaan 15 euro kosten. Het is ook mogelijk om te blijven slapen in een tent. Een dagje Cinecittà World kost 29 euro. Dat park - met verschillende achtbanen en simulatoren - wil op zaterdag 30 mei weer opengaan.





