Dierenpark De Oliemeulen

Brabants dierenpark dankzij donaties gered van de ondergang

Het Brabantse dierenpark De Oliemeulen vreesde even ten onder gaan vanwege de coronacrisis, maar het publiek is het park te hulp geschoten. Na een oproep op social media wist de kleinschalige Tilburgse dierentuin maar liefst 38.000 euro op te halen. Daarmee kunnen de komende tijd alle dieren verzorgd worden.



"Ook voor ons en onze 750 dieren zijn het onzekere tijden", liet De Oliemeulen eerder weten. "Nu wij onze deuren hebben moeten sluiten, vallen de inkomsten volledig weg. Ondertussen lopen onze kosten gewoon door. Help ons alstublieft en laat onze dieren niet de dupe worden."





ZIE OOK: Financiële problemen bij Duitse dierentuin: 'Misschien dieren aan elkaar voeren'



Gulle fans gaven daar massaal gehoor aan. Via een speciale donatiepagina hoopte het park 35.000 euro op te halen. Intussen is het streefbedrag ruim overschreden. "Dat betekent dat we weer eventjes het hoofd boven water kunnen houden en voor onze dieren kunnen blijven zorgen", laat De Oliemeulen opgelucht weten.



Dankbaar

Het management bedankt iedereen die een financiële bijdrage heeft gedaan. "Het is niet in woorden te omschrijven hoe dankbaar we zijn." Men hoopt dat het park snel weer open kan.



De Oliemeulen omschrijft zichzelf als "het vreemdste dierenpark van Nederland". In 33 jaar tijd is de lokale trekpleister uitgegroeid van reptielenhuis tot een dierenpark met meer dan 150 verschillende diersoorten, waaronder apen, katachtigen, roofvogels, slangen, spinnen en krokodillen.

ZIE OOK: Diergaarde Blijdorp hoopt op meer inkomsten door actie voor zorgverleners