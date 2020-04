Europa-Park

Artiesten Europa-Park vermaken senioren nu pretpark gesloten is

Nu Europa-Park gesloten is, hebben de entertainers van het Duitse attractiepark een andere manier gevonden om het publiek te vermaken. Een groep artiesten besloot senioren in de omgeving - die vanwege het coronavirus geen bezoek mogen ontvangen - op te vrolijken met een verrassingsoptreden.



Bewoners van verzorgingshuis St. Katharina in Endingen en seniorencomplex Ludwig-Frank-Haus in Lahr werden getrakteerd op een muzikale act met jongleurs. "Om het grijze, alledaagse leven in deze moeilijken tijden wat kleur te geven, konden de senioren vanaf hun balkons en ramen de acrobatische kunsten van de Braziliaanse groep Up Leon bewonderen", laat Europa-Park weten.





Medewerkers van de centra reageren enthousiast. "Het geeft onze bewoners zo veel kracht en hoop", zegt een woordvoerster van het Ludwig-Frank-Haus. "Ze zullen het er nog lang over hebben." Ook de locatiemanager van St. Katharina is enthousiast. "Door een gebrek aan bezoekers moeten we extra ons best doen om onze bewoners bezig te houden. Dit mooie initiatief van Europa-Park was dan ook meer dan welkom."



De artiesten van Europa-Park zitten nog wel even zonder werk. Het pretpark blijft de komende weken in ieder geval gesloten in verband met corona. Een openingsdatum is nog niet bekend.





