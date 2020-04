Video: Phantasialand blijft nieuwe achtbaan F.L.Y. testen in coronatijd

Phantasialand

Phantasialand laat zich niet afschrikken door corona bij de bouw van een spectaculaire nieuwe achtbaan. Ondanks de coronacrisis gaat het testen van de flying coaster F.L.Y. gewoon door. Dat is te zien in een video van een pretparkfan. Hij zag de trein van mysterieuze attractie meermaals voorbijkomen.



YouTube-gebruiker Phantasija bracht onlangs een bezoek aan het gesloten pretpark om de vorderingen bij F.L.Y. in beeld te brengen. Daarbij wist hij ook een glimp op te vangen van de karretjes, die hij vervolgens uitgebreid analyseerde. Het testen van de achtbaan begon al in januari.





Phantasialand had begin april weer open moeten gaan. Door corona stelde het park de seizoensstart uit tot 20 april, maar ook die datum wordt niet gehaald. Inmiddels zijn de poorten "tot nader order" dicht. Over de opening van achtbaan F.L.Y., gelegen in het nieuwe themagebied Rookburgh, is nog helemaal niets bekendgemaakt.

