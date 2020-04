Efteling

Efteling stopt voorlopig met making-of-video's van nieuwe achtbaan

De Efteling zendt voorlopig geen nieuwe delen meer uit van The Making-of Max & Moritz. Eigenlijk zou het attractiepark twee keer per maand een YouTube-video publiceren over de bouw van de nieuwe familieachtbaan. Nu de Efteling tot nader order gesloten is, wordt de videoserie tijdelijk stopgezet.



Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings. "We stellen de volgende aflevering uit totdat we weten wanneer het park open kan gaan", zegt hij. Tot nu toe zijn er zeven afleveringen uitgezonden. Een maand geleden verscheen voor het laatst een video. Het was de bedoeling om in totaal tien afleveringen te maken.





ZIE OOK: Video: nieuwe Efteling-achtbaan Max & Moritz maakt eerste testrit



De Efteling had voor Max & Moritz nog geen openingsdatum gecommuniceerd. Intern ging men uit van een opening in april, maar het park is vanwege alle maatregelen met betrekking tot het coronavirus in ieder geval tot eind april gesloten.



Heel snel

"Ik ga ervan uit dat wanneer de Efteling weer opengaat, Max & Moritz ook heel snel open zal zijn", zei commercieel en creatief directeur Koen Sanders daar vandaag over op Efteling Kids Radio, de officiële radiozender van het park. Ondanks de coronacrisis gaat de bouw wel gewoon door.

ZIE OOK: Foto's: binnenkijken in stationsgebouw van Efteling-achtbaan Max & Moritz