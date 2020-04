Europa-Park

Europa-Park durft geen openingsdatum meer te noemen

De seizoensstart van Europa-Park moet opnieuw uitgesteld worden. Tot nu toe communiceerde het Duitse attractiepark dat bezoekers vanaf maandag 20 april weer welkom zouden zijn. Nu de overheid besloten heeft om maatregelen omtrent corona te verlengen, moet men mensen teleurstellen.



"Met het oog op de onzekere ontwikkelingen rondom het coronavirus blijven zowel Europa-Park, waterwereld Rulantica evenals de Europa-Park-hotels, het Camp Resort en de camping voorlopig ook na 19 april gesloten", staat in een nieuwe verklaring.





ZIE OOK: Trieste beelden: Europa-Park blijft leeg op geplande openingsdag



De coronamaatregelen in Duitsland zijn voorlopig van kracht tot en met zondag 3 mei. Europa-Park durft echter geen openingsdatum meer te noemen. "We staan in nauw contact met de overheid, politiek en experts maken plannen overeenkomstig de overheidsmaatregelen."



Versoepeld

Dat sommige maatregelen versoepeld worden - kleinere winkels mogen op 20 april weer open met een beperkt aantal klanten - stemt de directie van Europa-Park hoopvol. "We zijn optimistisch om in de nabije toekomst, in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid, onze activiteiten weer te kunnen oppakken."

ZIE OOK: Seizoensopening Europa-Park op 28 maart definitief van tafel