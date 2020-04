Plopsa Group

Bouw van nieuw waterpark Plopsa kan doorgaan ondanks corona

De bouw van een nieuw Plopsa-waterpark ligt niet stil door het coronavirus. Op het bouwterrein van zwemparadijs Plopsaqua in de Belgische stad Hannuit wordt gewoon doorgewerkt, meldt burgemeester Emmanuel Douette op Facebook. "Goed nieuws voor de bouwplaats van ons nieuwe watercomplex", schrijft hij.



Foto's laten zien dat een glijbaantoren al overeind staat. Een groot deel van een groene glijbaan is ook al af. Het complex - met een oppervlakte van 4800 vierkante meter - komt in het teken te staan van Maya de Bij en clown Bumba. "Er wordt doorgewerkt met inachtneming van de voorschriften inzake hygiëne en afstand", aldus de burgemeester.





Het nieuwe waterpark van 25 miljoen euro bevindt zich op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië, vlakbij de stad Landen. Er worden onder andere drie glijbanen, een golfslagbad en een wildwaterbaan gerealiseerd. De opening was gepland voor het najaar van 2020. Of dat gaat lukken, is afwachten.





