Nederlandse dierentuinen willen weer open: 'Wij zijn er gewoon klaar voor'

Dierentuinen in Nederland hebben geen zin om nog langer af te wachten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) zouden de dierenparken in ons land op zeer korte termijn weer open kunnen gaan, ondanks het coronavirus. Daarom doet de brancheverenging een beroep op de overheid.



"We hopen snel groen licht te krijgen van de veiligheidsregio's", vertelt NVD-directrice Lisette de Ruigh aan Looopings. Ze vindt het raar dat een wandeling maken in een stadspark wel kan, maar een wandeling maken in een dierenpark niet. "Wij zijn er gewoon klaar voor. We hoeven niet zo heel veel te veranderen."





Wat moet er aangepast worden in de dierentuinen? "Het enige dat we moeten doen, is bezoekersstromen reguleren", aldus De Ruigh. Dat kan met behulp van een online reserveringssysteem. "Achter de schermen zijn we daar nu druk mee bezig. Dagen met tienduizend bezoekers zijn geen optie meer, dan loopt een park te vol."



Toestemming

Anderhalve meter afstand houden zou geen problemen moeten opleveren, benadrukt de directrice. "Dierentuinen bieden een veilig dagje uit, waar je ook goed met kleine kinderen naartoe kunt gaan. Er is ruimte, er is natuur, we hebben grote oppervlaktes. Daarom zeggen we: geef ons toestemming om weer open te gaan."



Bij de NVD zijn dertien parken aangesloten, namelijk Diergaarde Blijdorp, Artis, Burgers' Zoo, Ouwehands Dierenpark Rhenen, Safaripark Beekse Bergen, DierenPark Amersfoort, Wildlands Adventure Zoo Emmen, Apenheul, GaiaZOO, ZooParc Overloon, Vogelpark Avifauna, AquaZoo Leeuwarden en Dierenrijk. Het Dolfinarium in Harderwijk is sinds eind 2018 geen lid meer.



Attracties

In een deel van Duitsland hebben dierentuinen al wel toestemming gekregen om vanaf deze week weer open te gaan voor publiek. Binnenverblijven, speeltuinen en eventuele attracties moeten daar nog dicht blijven.

