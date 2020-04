Beekse Bergen

Waarom gaat de autosafari van Beekse Bergen niet open?

Als er één recreatieve activiteit gewoon veilig kan plaatsvinden tijdens de coronacrisis, is het wel de autosafari van Safaripark Beekse Bergen. Bezoekers blijven in hun eigen auto zitten terwijl ze langs de dieren rijden. Toch biedt het Brabantse dierenpark de beroemde safariroute nu niet aan. Dat heeft vooral een praktische reden, vertelt een woordvoerster aan Looopings.



"We hebben er natuurlijk wel over nagedacht, maar we kunnen momenteel niet de beleving garanderen die we willen", legt ze uit. "Wij vinden dat er in ieder geval basisvoorzieningen aanwezig moeten zijn, zoals toiletten. Dergelijke faciliteiten kunnen we door het coronavirus echter niet openen."





ZIE OOK: Safaripark Beekse Bergen vermaakt thuisblijvers: 'Thuis op safari'



Dat zou zorgen voor onwenselijke situaties, vreest de voorlichtster. "Wij kunnen gasten naast de dieren niets aanbieden. Dieren zijn leuk, maar als je drie kinderen met hoge nood op de achterbank hebt, rijd je er niet prettig op." De autosafari stopt normaal gesproken halverwege bij het Kongo Restaurant. Ook dat etablissement zou dicht moeten blijven.



Versoepeld

Beekse Bergen zou "niets liever doen" dan weer opengaan voor publiek, aldus de woordvoerster. "Zodra de landelijke maatregelen versoepeld worden, zijn er weer mogelijkheden. Maar dan wel met bepaalde basisvoorzieningen, om de kwaliteit te waarborgen."

ZIE OOK: Foto's: medewerkers mogen rondje rijden door gesloten Efteling