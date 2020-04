WasteWorld

Nieuw afvalpretpark gooit oorspronkelijk concept in de prullenbak

Een plan voor een nieuw pretpark over vuilnis wordt - heel toepasselijk - in de prullenbak gegooid. WasteWorld had een themapark moeten worden met attracties rond afval en duurzaamheid. Zo zou er een glijbaan komen gedecoreerd als rioolbuis. Het oorspronkelijke concept voldeed echter niet aan de verwachtingen van investeerders.



Daarom is er nu iets nieuws bedacht. "Op basis van wensen van toekomstige financiers krijgt het concept vastere vorm", melden de initiatiefnemers in een verklaring. "Het park krijgt een meer futuristische uitstraling in al zijn attracties, animaties en communicatie."





ZIE OOK: Vijf jaar na opening Yumble: wat gebeurde er met het 'attractiepark van de toekomst'?



Men stapt af van het afvalthema. De naam WasteWorld wordt ook overboord gegooid. "We zijn onder andere druk bezig met het bedenken van een toepasselijke naam." In plaats van vuilnis draait het concept voortaan om tijdreizen. "Het nieuwe park dat we ontwikkelen wordt een utopische wereld in de verre toekomst."



Lichamelijke sensatie

Hoe gaat dat er concreet uitzien? De bedenkers spreken over "vooruitstrevend en futuristisch concept" met technologische hoogstandjes als "3D en holografische animatietechnieken". "De lichamelijke sensatie en virtuele technieken maken de avonturen in de toekomstwereld geloofwaardig en interactief."



Toch komen er ook klassieke rides, "voor alle leeftijden". "Ook de meer traditionele attracties als een achtbaan of draaimolen horen in deze utopische wereld thuis." Ze worden wel op een speciale manier aangekleed. "De verschillende digitale en virtuele technieken bieden nieuwe mogelijkheden om spectaculaire belevenissen mee te maken."



Failliet

Het omschreven concept doet denken aan het futuristische overdekte attractiepark Yumble in Roermond. Dat werd in 2015 ook aangekondigd als een hypermodern themapark met attracties gebaseerd op digitale technieken en virtual reality. Vier maanden na de opening was het 22 miljoen euro kostende project failliet.



Hoeveel de bouw van het nog naamloze nieuwe park moet gaan kosten, is nog niet bekend. De toekomstige trekpleister zou gebouwd worden op de voormalige Brabantse vuilnisstortplaats Gulbergen, tussen Nuenen en Mierlo. Op het terrein ligt een zestig meter hoge afvalberg, die eigenlijk geïntegreerd zou worden in de plannen.

ZIE OOK: Afvalpretpark wil bezoekers door riool laten glijden