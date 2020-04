Kermis

Ramp voor Duitse kermiswereld: overheid verbiedt grote kermissen tot eind augustus

De Duitse kermiswereld moet een enorme dreun incasseren. Vanwege het coronavirus zijn alle grote evenementen in Duitsland tot eind augustus verboden. Dat heeft bondskanselier Angela Merkel vandaag bekendgemaakt. Onder het verbod vallen ook kermisfeesten.



Dat betekent hoogstwaarschijnlijk de doodsteek voor grote kermissen in bijvoorbeeld Duisburg, Hannover, Munster, Düsseldorf, Hamburg en Aachen, die in de zomermaanden plaats zouden vinden. Ook de gigantische Cranger Kirmes in Herne - van 6 tot en met 16 augustus - lijkt een verloren zaak.





De annuleringen zijn nog niet allemaal definitief. Deelstaten hebben zelf ook een vinger in de pap. In sommige steden gaan stemmen op om een aangepaste kermis te realiseren, die voldoet aan de coronaregels. Toch lijkt 2020 voor kermisexploitanten hoe dan ook een een rampzalig jaar te worden.

