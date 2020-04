Vakantiepark en attractiepark Duinrell

Duinrell moet muziekfestival schrappen: volgend jaar herkansing

Duinrell had zich verheugd op een nieuw muziekfestival op zondag 10 mei, maar vanwege de landelijke maatregelen tegen het coronavirus gaat het feest niet door. Dat bevestigt een voorlichtster van het Wassenaarse attractiepark aan Looopings. In Nederland zijn grote evenementen zeker tot begin juni verboden.



In februari kondigde Duinrell het One Two Tribute Festival aan. Tributebands zouden op twee podia een ode brengen aan bekende popsterren als Tina Turner, Amy Winehouse en Elvis Presley. Ondertussen zouden de attracties gewoon operationeel zijn. Entreekaarten kostten 24,95 euro per stuk. Abonnees mochten gratis naar binnen.





In 2021 volgt een herkansing, zegt de woordvoerster. "Het festival zal volgend jaar plaatsvinden op zondag 9 mei." Wie al tickets had gekocht, mag kiezen: het geld terugvragen of Duinrell bezoeken op een dag naar keuze als het park later dit jaar weer opengaat.



Kabinet

Vooralsnog gaat Duinrell uit van maandag 11 mei als de startdatum van het zomerseizoen. Of dat daadwerkelijk gaat lukken, hangt af van de overheid. Volgende week maakt het kabinet bekend of alle coronamaatregelen ook na 28 april van kracht blijven.

