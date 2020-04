Mirabilandia

Italiaans attractiepark: 'Wij zijn klaar voor heropening'

Ook in Italië staan de pretparken te popelen om weer open te gaan. Het Italiaanse attractiepark Mirabilandia is "klaar voor een heropening met maximale veiligheidsmaatregelen", vertelt directeur Riccardo Marcante in een interview. Hij denkt genoeg aanpassingen verricht te hebben om aan alle overheidseisen te voldoen.



Directeur Marcante heeft naar eigen zeggen gekeken naar het "Chinese model, aangepast aan de westerse realiteit". "We kunnen het ons niet veroorloven dat onze gasten enig risico lopen", zegt hij over het coronavirus. Daarom wordt gekozen voor een verlaagde capaciteit, het schrappen van entertainment en het leeg laten van zitplaatsen in achtbanen. "En na afloop van een ritje zullen we de karretjes moeten desinfecteren."





Het gebruiken van mondkapjes noemt de pretparkbaas "onvermijdelijk". "En indien gewenst kunnen we de lichaamstemperatuur van iedereen bij binnenkomst controleren." Is Mirabilandia niet bang voor een nare sfeer? "Het zou de pret een beetje kunnen bederven, maar het is geboren uit noodzaak."



De tactiek van Mirabilandia is interessant, omdat het park onderdeel is van de Spaanse groep Parques Reunidos. Daarbij horen ook parken bij ons in de buurt: Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany. Of zij uiteindelijk dezelfde methodes zullen hanteren, valt nog niet te zeggen.



Mirabilandia wacht momenteel op toestemming van de Italiaanse autoriteiten. Eigenlijk was het de bedoeling om op vrijdag 1 mei weer open te gaan. Daar heeft de regering een stokje voor gestoken, door de landelijke lockdown in Italië te verlengen tot zeker 3 mei.

