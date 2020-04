Tierpark Dählhölzli

Financiële problemen bij Duitse dierentuin: 'Misschien dieren aan elkaar voeren'

Een dierentuin in Duitsland overweegt drastische maatregelen om de coronacrisis te overleven. Tierpark Neumünster, gelegen in de Noord-Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, zit diep in de financiële problemen doordat bezoekers wegblijven. Als laatste redmiddel denkt het management erover na om dieren aan elkaar te voeren.



Dat vertelt directrice Verena Kaspari aan verschillende Duitse media. "In het ergste geval, als er geen vlees en vis meer binnenkomt, moeten we onze wildpopulatie verkleinen", zegt ze. Jaarlijks worden nu al drie tot vier overtollige geiten afgemaakt. Een noodoplossing zou zijn om aanzienlijk meer geiten en herten te doden.





"Dat vlees zou dan naar de ijsberen, roofvogels, poolvossen en andere dieren kunnen gaan", aldus Kaspari. Er bestaat al een lijst van dieren die als eerst opgeofferd zullen worden. De situatie is complexer voor dieren die vis eten. "Het wordt moeilijk om onze acht zeehonden onder te brengen in andere dierentuinen. Voordat ze verhongeren, zouden we ze euthanaseren."



Rampscenario

De directrice hoopt dat het rampscenario niet nodig is. Het dierenpark in Neumünster heeft naar schatting al zo'n 175.000 euro aan omzet gemist door de noodgedwongen sluiting. Men is voorlopig volledig afhankelijk van donaties van het publiek.



Duitse dierenparken hebben de overheid gezamenlijk gevraagd om een noodfonds van 100 miljoen euro, bedoeld voor alle misgelopen inkomsten tijdens de coronacrisis.





