Energylandia

Pretpark speelt in op coronacrisis met eigen mondkapjes

Een pretpark in Polen probeert een slaatje te slaan uit de coronacrisis. In de webshop van attractiepark Energylandia worden nu katoenen mondkapjes verkocht met het logo van het park. Ze zouden gemaakt zijn van "hoogwaardige stoffen".



"We hebben voor jullie gloednieuwe beschermende maskers in Energylandia-thema", meldt het park trots op Facebook. "De maskers zijn herbruikbaar: ze kunnen gewassen en gestreken worden." Of ze ook werken tegen coronabesmettingen, staat er niet bij.





De zwarte maskers voor volwassenen kosten 36 Poolse zloty per stuk, iets minder dan 8 euro. Er zijn ook roze en blauwe varianten voor kinderen, met de mascottes van Energylandia. Die zijn even duur. "Verzending binnen 24 uur", belooft het park. De verzendkosten bedragen 19 zloty, ofwel 4,20 euro.



Handschoenen

Energylandia is tot nader order gesloten in verband met het coronavirus. Zodra het park weer open mag, worden alle bezoekers bij de ingang gecontroleerd op koorts. Verder zorgt men op veel plekken voor desinfecterende gel. Werknemers moeten beschermende maskers en handschoenen dragen. Of zij ook rond zullen lopen met de officiële Energylandia-mondkapjes, is niet bekend.





