Walibi Holland

Pratende fontein uit Walibi Holland gaat live op Instagram

Wie Walibi Holland door de coronasluiting al begint te missen, kan deze week terecht op Instagram. De bekende pratende fontein uit het pretpark krijgt woensdagmiddag een eigen livestream. Fans kunnen via Instagram met de fontein kletsen en vragen stellen.



Normaal maakt de felgekleurde fontein een praatje met passanten op W.A.B Plaza, het plein voor achtbaan Speed of Sound. Als bezoekers pech hebben, lopen ze daarbij ook een nat pak op. Nu Walibi noodgedwongen gesloten is, blijft het plein echter leeg.





ZIE OOK: Walibi Holland weet nu zeker dat seizoensopening op 4 april niet doorgaat



De interactieve livestream begint woensdag om 14.00 uur op het Instagram-account walibihollandofficial. Walibi lanceert de komende weken meer online initiatieven om fans te vermaken nu de poorten gesloten zijn. "We brengen het park naar de mensen thuis", vertelt een woordvoerster. "Elke week willen we iets unieks doen."

ZIE OOK: Eigenaar Walibi in het nauw door corona: veel bezuinigingen, investeringen op de tocht