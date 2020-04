Walibi Holland

Walibi Holland gaat open voor één persoon: 'Alle attracties in je uppie'

Altijd al een volledig pretpark voor jezelf willen hebben? Nu Walibi Holland de poorten niet kan openen voor het grote publiek, komt het attractiepark met een bijzondere actie. Walibi gaat binnenkort open voor slechts één bezoeker. Diegene mag urenlang in het park verblijven en ritjes maken op alle attracties.



"Noem het extreme social distancing", vertelt een woordvoerster. "De winnaar mag de attracties in zijn of haar uppie beleven, dus zonder introducees. Alsof je alleen op de wereld bent." Medewerkers bij de attracties zullen beschermende kleding dragen, om coronabesmettingen tegen te gaan. "Alle maatregelen van het RIVM worden netjes nageleefd."





Walibi werkt voor het initiatief samen met radiostation SLAM!, dat vanaf maandag 20 april volledig in het teken staat van de actie. Luisteraars die kans willen maken, moeten een motivatie insturen via de app van de radiozender. Naast het pretpark doen ook Circuit Zandvoort en driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle mee.



Eigen vervoer

De prijs wordt twee keer weggegeven. Winnaars zijn welkom op zaterdag 25 of zondag 26 april. Ze moeten beschikken over eigen vervoer, want bussen naar het park rijden niet. Walibi Holland is vanwege het coronavirus tot nader order gesloten.

