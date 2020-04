Disneyland Paris

Disneyland Paris sluit akkoord over lot van 1300 medewerkers

De directie van Disneyland Paris heeft een akkoord bereikt met de vakbonden over het lot van ruim 1300 werknemers. Personeelsleden die na 15 maart zouden starten, komen nu ook in aanmerking voor een vergoeding. De Disney-parken zijn sinds 14 maart gesloten vanwege het coronavirus.



Begin deze maand was Disney nog van plan om tijdelijke contracten van honderden entertainers eenzijdig te beëindigen. Getroffen medewerkers zouden daardoor geen salaris ontvangen. Dankzij de nieuwe overeenkomst worden zij ook geregistreerd als 'gedeeltelijke werkloos', waardoor ze aanspraak kunnen maken op een premie.





Tot 19 april worden de medewerkers 100 procent doorbetaald, melden Franse media. Daarna zouden de salarissen dalen tot 84 procent van het oorspronkelijke bedrag. Vakbonden eisen dat Disney iedereen volledig blijft uitbetalen. Daarover moet nog overlegd worden.



Hervatting

Zo'n 15.000 van de ongeveer 17.000 werknemers van Disneyland Paris waren al aangemerkt als 'gedeeltelijk werkloos'. Wanneer het resort weer opengaat, is op dit moment volkomen onduidelijk. "Er is geen zicht op de hervatting van de activiteiten", luidt de officiële verklaring.

