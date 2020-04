Bellewaerde

Belgisch pretpark zet extra beveiligers in zodat bezoekers zich aan coronamaatregelen houden

Pretpark Bellewaerde huurt dit jaar extra beveiligingspersoneel in vanwege het coronavirus. Het Belgische attractiepark wil ondanks de coronacrisis binnenkort weer opengaan, met een groot aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen. Beveiligers moeten ervoor zorgen dat bezoekers zich aan de nieuwe regels houden.



Dat laat het park vandaag weten in een persbericht. "Sowieso schakelen wij extra extern gespecialiseerde securitymensen in, die zullen helpen toezien op het correct naleven van de maatregelen", aldus Bellewaerde. "Mensen die van plan zijn om laks om te springen met de regels en ons personeel en andere bezoekers in gevaar brengen, zijn bij dezen dus niet welkom."





Bellewaerde wil goed voorbereid zijn op een heropening. Men gaat in verband met corona uit van een maximale capaciteit van vierduizend bezoekers per dag. In wachtrijen worden afstandsmeters geplaatst. Bij in- en uitgangen van attracties komt ontsmettingsmiddel te staan. Veiligheidsbeugels worden na elke rit gedesinfecteerd.



Meet-and-greets

Eerder werd al bekend dat een stuntshow dit jaar niet doorgaat. Ook de meet-and-greets met mascotte Koning Leeuw worden om veiligheidsredenen geschrapt. Verder heeft moederbedrijf Compagnie des Alpes, ook de eigenaar van onder andere Walibi Belgium, Walibi Holland en Parc Astérix, meer dan 100.000 mondkapjes besteld.



De tijdelijke sluiting van Bellewaerde is extra pijnlijk omdat er dit jaar 7,5 miljoen euro gestoken werd in een nieuwe familieachtbaan. "Deze laatste investering was bijna afgerond en kon dus niet meer opgeschort worden", zegt directeur Stefaan Lemey. "Wij verliezen enkel al in de maand april bijna 4 miljoen euro omzet."

