Attractiepark Toverland

Video: attracties Toverland draaien zonder bezoekers

Toverland is uitgestorven vanwege corona, maar dat wil niet zeggen dat alle attracties stilstaan. Verschillende rides in de buitengebieden Ithaka, Magische Vallei en Avalon worden regelmatig aangezet om te zorgen dat ze technisch in orde blijven. Dat is te zien op indrukwekkende nieuwe luchtbeelden, gemaakt met een drone.



Een YouTube-video van bijna twee minuten toont onder meer hoe wing coaster Fenix rondjes maakt en wildwaterbaan Djengu River operationeel is. Bij houten achtbaan Troy vinden werkzaamheden plaats. Medewerkers zijn bezig om de constructie te controleren.





ZIE OOK: Politie betrapt dronevlieger (44) bij de Efteling: 'Niet toegestaan en niet verantwoord'



De beelden, bedoeld voor een reportage van actualiteitenprogramma EenVandaag op NPO 1, werden afgelopen week met toestemming van Toverland gemaakt door Thijs Bertels. Hij plaatste ze op YouTube.

ZIE OOK: In Toverland werken tijdens coronatijd: 'Bizarre situatie'