Nieuws

Nederlandse attractieparken denken na over heropening met anderhalve meter afstand tussen bezoekers

Nederlandse attractieparken en dierentuinen denken gezamenlijk na over een mogelijke heropening, mét inachtneming van de landelijke coronamaatregelen. Dat vertelt directeur Kees Klesman van de Club van Elf, de branchevereniging voor Nederlandse dagattracties, in gesprek met Looopings.



De parken bekijken welke aanpassingen nodig zijn om weer publiek te kunnen verwelkomen met anderhalve meter afstand tussen bezoekers. Daarvoor wordt nu een plan geschreven, dat voorgelegd zal worden aan de autoriteiten. Directeur Klesman licht alvast een tipje van de sluier op. "Waar het zeker naartoe zal gaan, is dat een bezoek vooraf gereserveerd zal moeten worden. De capaciteit zal overal beduidend lager zijn."





De Club van Elf telt op dit moment 23 leden, waaronder de Efteling, Duinrell, Attractiepark Slagharen, Toverland, Walibi Holland, Avonturenpark Hellendoorn, verschillende dierentuinen, enkele musea en een rondvaartbedrijf. "Maar het plan dat we aan het ontwikkelen zijn, is er ook voor de kleinere parken die niet bij ons zijn aangesloten." Verder wordt overlegd met de Museumvereniging, de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen en recreatieclub HISWA-RECRON.



Complex verhaal

Wat bespreken de parken onderling? "We bekijken nu of anderhalve meter afstand houden tussen bezoekers haalbaar is. Dat zetten we per dagattractie op papier, want de Efteling verschilt hier bijvoorbeeld in van een dierentuin of Madame Tussauds. Het is een heel complex verhaal."



Natuurlijk komen onmiddellijk praktische bezwaren om de hoek kijken. Hoe worden bijvoorbeeld veiligheidsbeugels van achtbanen gecontroleerd als medewerkers afstand moeten houden van bezoekers? "Een mogelijkheid zou zijn om personeel beschermende kleding aan te geven, zoals ambulancebroeders die ook geen anderhalve meter afstand kunnen houden van hun patiënten. Dat moet allemaal onderzocht worden. Wat is haalbaar en veilig?"







Rendabel

Het inperken van de capaciteit kan ook voor financiële problemen zorgen. Wordt er nog wel genoeg geld verdiend als dagattracties slechts een beperkt aantal gasten kunnen verwelkomen? Voor sommige pretparken is massatoerisme het verdienmodel. "In die fase zitten we nog niet", reageert directeur Klesman. "We bekijken eerst wat veilig en intelligent is. Daarna is het aan individuele organisaties om te beslissen of het überhaupt rendabel is om open te gaan."



Klesman hoopt de overheid ervan te kunnen overtuigen dat toeristische trekpleisters goed in staat zijn om de veiligheid van bezoekers te garanderen. "Niemand heeft enige ervaring met deze situatie, maar wij zitten in een sector die draait op vertrouwen en veiligheid. Onze leden weten bijvoorbeeld precies hoe ze bezoekersstromen moeten reguleren."



Volksgezondheid

Wil de Club van Elf een voorkeursbehandeling van de overheid? "Wij gaan niet open als het RIVM en het kabinet daar geen toestemming voor geven. Maar bij de eerste voorzichtige stappen van het opheffen van de lockdown willen mensen eropuit. Dagattracties zijn daar uitermate geschikt voor. Het is ook goed voor de geestelijke volksgezondheid."



Wanneer pretparken, dierentuinen en musea de poorten weer kunnen openen, durft de Club van Elf-directeur niet te zeggen. "Alles ligt nog open. Het zou kunnen dat het hele seizoen weg is, dat we volgend jaar pas weer opengaan en het zou kunnen dat we volgende maand voorzichtig weer kunnen opstarten. Ik heb echt geen idee."



Tijdsloten

De Vlaamse Plopsa Group, met parken in België, Nederland, Duitsland en Polen, werkt ook al aan een plan voor een heropening. Daar wordt onder meer gedacht aan koortscontroles bij de ingang en afgebakende tijdsloten. Verder hoopt het Brabantse BillyBird Park binnenkort weer open te mogen. De directie heeft daarvoor contact opgenomen met de burgemeester.





