Disneyland Paris

Onwerkelijk: Disneyland Paris helemaal leeg op haarscherpe luchtbeelden

Disney-fans kijken hun ogen uit bij gedetailleerde nieuwe luchtbeelden van Disneyland Paris. Een video op een YouTube-kanaal met de naam Xian Onemanshow toont het Disneyland Park en de omgeving zonder bezoekers. Dat zorgt voor onwerkelijke taferelen.



Met name de themagebieden Frontierland, Adventure en Main Street U.S.A. worden uitgebreid in beeld gebracht, net als het Disneyland Hotel. Het filmpje verraadt ook veel over de infrastructuur van het park. Zo komen attractiegebouwen en routes achter de schermen voorbij die normaal gesproken verborgen blijven voor publiek.





Vorige maand doken ook al luchtbeelden op uit Disneyland. Die waren een stuk minder gedetailleerd. De Disney-parken zijn nu dertig dagen dicht vanwege het coronavirus. Daar komt voorlopig geen verandering in.

