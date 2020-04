Efteling

Politie betrapt dronevlieger (44) bij de Efteling: 'Niet toegestaan en niet verantwoord'

De politie heeft zaterdag een 44-jarige man uit Rotterdam betrapt toen hij met een drone boven de Efteling vloog. Hij dacht mooie beelden te kunnen maken van het attractiepark, dat al ruim een maand gesloten is vanwege het coronavirus. De dronevlieger had daar echter geen toestemming voor.



Voor het maken van opnames boven de Efteling is een speciale ontheffing nodig, omdat het terrein gezien wordt als 'aaneengesloten bebouwing'. Agenten wisten de bestuurder van de drone te achterhalen. Hij mocht zijn drone houden, maar de geheugenkaart is in beslag genomen. De geschoten beelden zullen onderzocht worden op "gepleegde strafbare gedragingen", meldt de politie.





"Het is niet toegestaan en niet verantwoord om met een drone boven de Efteling te vliegen", laat een woordvoerster aan Looopings weten. "Gezien de grootte van het park kan een piloot de drone al snel niet meer in de gaten houden." Bovendien zijn er nog dagelijks medewerkers aanwezig, bijvoorbeeld voor onderhoudsklussen en testritten. "Ook dat maakt het onveilig."



Detectiesysteem

De Efteling beschikt tegenwoordig over een speciaal detectiesysteem dat drones kan opsporen. Toch kwamen de afgelopen weken al meermaals luchtbeelden van het park naar buiten. Ook de Efteling zelf publiceerde een dronevideo. Bij die opnames werden wel voorzorgsmaatregelen in acht genomen.





