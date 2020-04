Efteling

Foto's: medewerkers mogen rondje rijden door gesloten Efteling

Medewerkers van de Efteling hebben het attractiepark dit paasweekend op een wel heel bijzondere manier kunnen beleven. Ze kregen de kans om - samen met hun gezinsleden - een rondje te rijden door het gesloten park. Daarbij kregen nagenoeg alle attracties te zien. Een uitgebreide fotoreportage brengt de unieke autorit in beeld.



De route begon bij het Dienstencentrum naast Carnaval Festival. Vervolgens werden automobilisten via het Anton Pieckplein en Droomvlucht naar Symbolica geleid. Daarna liep de route via de Pagode en Vogel Rok naar het Kinderspoor. In Ruigrijk reden personeelsleden onder andere langs Polka Marina, de Python en Baron 1898.





Uiteindelijk bereikten ze via de Spookslot-tunnel de Pardoes Promenade, om uit te komen op het Dwarrelplein. Op het plein voor het Efteling Theater werden Efteling-doeboeken uitgedeeld. Via het Huis van de Vijf Zintuigen en de reguliere parkeerplaats verlieten de werknemers het park.



Gelaarsde Kat

Op verschillende plekken werden de medewerkers en hun familieleden opgewacht door sprookjesfiguren. Zo begroette de Fakir voorbijgangers bij Symbolica en wandelde Roodkapje in de buurt van de Traptreintjes. Bij de Python stond de Gelaarsde Kat klaar.



Het Sprookjesbos werd vanwege de smalle paadjes overgeslagen. Ook Fata Morgana kon niet bezocht worden in verband met de werkzaamheden bij de nabijgelegen nieuwe achtbaan Max & Moritz.



Efteling-bewoners

Efteling-personeel reageerde enthousiast op het initiatief. "Heel bijzonder om mee te mogen maken", schreef Efteling-ontwerper en -entertainer Jeroen Verheij bijvoorbeeld op Instagram. "Bedankt lieve Efteling! En gelukkig: de Efteling-bewoners zijn er allemaal nog!" Medewerkers die nog geen gebruik hebben gemaakt van het aanbod, kunnen morgen nog langskomen tussen 10.00 en 17.00 uur.









































































