Medewerkers Walibi Holland bakken broodjes voor verpleeghuizen

Medewerkers van Walibi Holland hebben zich op Goede Vrijdag van hun beste kant laten zien. Het pretpark bakte honderden broodjes, die vervolgens naar verschillende zorginstellingen zijn gebracht. "Omdat Pasen dit jaar anders zal zijn dan andere jaren", meldt het park op social media.



"We hebben veel respect voor de zorgmedewerkers en willen dat graag laten zien op deze manier." Walibi schonk de Franse brioches aan vier verpleeghuizen in de regio, bevestigt een voorlichtster aan Looopings. Daar werden ze uitgedeeld aan zorgpersoneel en ouderen.





De broodjes gingen onder meer naar verzorgingshuis De Voord in Elburg. "De traktatie was erg welkom", reageert werkneemster Marja Haklander op Facebook. "Bedankt namens bewoners en personeel!" Stephanie Karel laat weten: "Heb ze ook gevonden op onze afdeling! Daar wordt lekker van gesmuld, bedankt Walibi Holland!"



Onduidelijk

Walibi had vorige week open moeten gaan na een maandenlange winterstop. Dat ging niet door. Door het coronavirus is op dit moment nog volstrekt onduidelijk wanneer het park weer toegankelijk zal zijn.

