Directeur Movie Park Germany over toekomstplannen: 'We moeten leren van onze fouten'

Wat zijn de toekomstplannen van Movie Park Germany? Het Duitse pretpark heeft voor bijna elke attractie wel verbouwingsplannen klaarliggen, vertelt marketingdirecteur Manuel Prossotowicz in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast. Hij wil ervoor zorgen dat het park niet dezelfde fouten maakt als in het verleden.



Prossotowicz werkte al voor het park toen de naam nog Warner Bros. Movie World Germany luidde, in de jaren negentig. Veel fans verlangen terug naar die gloriedagen, maar volgens de directeur was dat absoluut geen rooskleurige periode. "Het was een hele grote ramp", zegt hij onomwonden. "Het was een mooie façade met leuke ideeën, maar achter de schermen hadden we heel veel problemen."





Tegenwoordig bevindt Movie Park zich in rustiger vaarwater. De afgelopen jaren zijn meerdere grote attracties opgeknapt. Op dit moment is men bezig met de vernieuwde achtbaan Lucky Luke - The Ride en een nieuw laserparcours. Ook wordt er gewerkt aan een gigantische nieuwe attractie op de oude plek van de waterbaan Ice Age Adventure. Prossotowicz - ook verantwoordelijk voor alle creatieve concepten in het park - licht alvast een tipje van de sluier op.

