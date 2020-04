Fort Fun Abenteuerland

Duits attractiepark organiseert drive-in bioscoop in coronatijd

Een Duits attractiepark heeft een manier gevonden om in coronatijd toch bezoekers te verwelkomen. Fort Fun Abenteuerland organiseert deze maand op verschillende dagen een drive-in bioscoop op de parkeerplaats. Zo worden de komende dagen onder andere The Lion King, Frozen II en Aladdin vertoond.



Omdat toeschouwers in hun auto blijven zitten, is er geen besmettingsgevaar. "Het is momenteel het beste wat we met de situatie kunnen doen", vertelt directeur Andreas Sievering aan regionale media. Fort Fun zelf is tot nader order gesloten vanwege het coronavirus.





De drie Disney-films worden 's middags om 16.00 uur vertoond. Volwassenen kunnen om 20.00 uur kijken naar blockbusters als Bohemian Rhapsody en Oscar-winnaar Parasite. Het geluid wordt afgespeeld via de autoradio's. Voor de filmvertoningen werkt het pretpark samen met Filmtheater Winterberg, een bioscoop in de buurt.



Online

Tickets zijn alleen online verkrijgbaar. Voor maximaal twee volwassenen in één auto moet 22 euro afgerekend worden. Een groter gezelschap in één auto is 29,50 euro kwijt. Een bioscoopmenu met popcorn, nacho's, frisdrank en een snoepzakje kost 9,50 euro extra.

