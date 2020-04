Beekse Bergen

Video: dj zet Safaripark Beekse Bergen op stelten vanuit safariboot

Een Nederlandse dj heeft voor wat leven in de brouwerij gezorgd in Safaripark Beekse Bergen, dat momenteel gesloten is door corona. Radiostation SLAM! had het Brabantse dierenpark uitgekozen als een locatie voor het zogeheten Quarantine Festival, waarbij dj's op bijzondere plekken draaien zonder aanwezig publiek.



Thom Jongkind van dj-duo Blasterjaxx verzorgde afgelopen week een set vanuit een safariboot die door de dierentuin voer. Hij passeerde onder andere ringstaartmaki's en neushoorns. Ook kwamen af en toe zeeleeuwen voorbij. SLAM! belooft dat de dieren tijdens de opnames niet blootgesteld zijn aan harde muziek.





De 58 minuten durende dj-set uit de Beekse Bergen staat vanaf vandaag volledig op YouTube. Blasterjaxx bestaat naast Jongkind uit dj Idir Makhlaf. Hij is vooral actief in de studio. Optredens laat hij aan zijn collega over.



Achtbaan

Het virtuele festival van de radiozender bracht ook al een bezoek aan het Limburgse attractiepark Toverland, waar dj La Fuente optrad naast houten achtbaan Troy.

