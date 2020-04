Bellewaerde

Foto's: nieuwe achtbaan Bellewaerde bijna klaar voor gebruik

Ondanks de coronacrisis wordt in het Belgische pretpark Bellewaerde gewoon doorgewerkt aan een nieuwe achtbaan. Het attractiepark in Ieper wil dit jaar de rollercoaster Wakala openen: een 21 meter hoge familieachtbaan met een totale lengte van 660 meter. Intussen staat het traject volledig overeind.



Wakala ligt in het Canadese themagebied van Bellewaerde. De achtbaan, met een topsnelheid van 50 kilometer per uur, werd gebouwd door de Duitse firma Gerstlauer. "Tijdens deze onzekere tijden, werken onze technische diensten met man en macht verder aan de constructie", laat het park weten.





Een ritje bestaat uit twee liften, een reeks scherpe bochten, een doodlopend stuk met een achterwaartse vrije val en een wissel. Bellewaerde investeerde 7,5 miljoen euro in de attractie, waarvan op dit moment niet duidelijk is wanneer de officiƫle opening plaats kan vinden. Eigenlijk had het pretpark op 4 april weer open moeten gaan. Het coronavirus gooide roet in het eten.

















