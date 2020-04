Efteling

Efteling-bootjes te koop: 'Tegen elk aannemelijk bod'

Efteling-fans krijgen de kans om een bijzonder relikwie uit het attractiepark op de kop te tikken. Op veilingsite Marktplaats worden oude Efteling-bootjes aangeboden. Het gaat om 39 jaar oude schuitjes van de Gondoletta. Tussen 1981 en 1994 dobberden de bootjes over de Siervijver.



In 1994 werden alle veertig bootjes van de beroemde Efteling-attractie vervangen. De oude exemplaren zijn destijds opgekocht door een Limburgse ondernemer, die er vervolgens weinig mee heeft gedaan. Tegenwoordig duikt zo nu en dan ergens een oud bootje op, zoals nu op Marktplaats.





Erik Lemmens heeft naar eigen zeggen twee stuks in de aanbieding. Ze zijn waterdicht en kunnen nog steeds drijven, schrijft hij in de advertentie. Bij één boot "mist één helft van het dakje". De verkoper doet de bootjes weg "tegen elk aannemelijk bod".



Bloemen

De Gondoletta opende in 1981, tegelijk met de Python. Het ritsysteem werd destijds geleverd door attractiebouwer Intamin. In de jaren tachtig en negentig konden bezoekers zich tijdens een vaartocht vergapen aan kleurrijke bloemenvelden. Die zijn na de eeuwwisseling vervangen door drassige eilandjes en slootjes.



Vorig jaar werd het oude controlehok van de Gondoletta ook al te koop aangeboden op internet.





