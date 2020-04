Disneyland Paris

Disneyland Paris stopt met innen abonnementsgeld

Disneyland Paris gaat stoppen met het afschrijven van abonnementsgeld. Inmiddels zijn de Disney-parken bijna een maand dicht voor publiek. Omdat op dit moment volkomen onduidelijk is tot wanneer de sluiting gaat duren, hoeven abonnementhouders voorlopig niet te betalen voor hun jaarkaart.



De beslissing heeft betrekking op abonnees die gekozen hebben voor een betaling per maand. "We brengen tijdelijke wijzigingen aan die voordelig uitpakken voor onze meest passionele fans in deze bizarre tijden", meldt Disney in een verklaring. "Vanaf april worden maandelijkse betalingen voor jaarpassen opgeschort."





De betalingen worden een maand na de heropening van het resort hervat. Voor personen die hun Disney-pas in één keer hebben afgerekend, verandert er voorlopig niks. Disneyland heeft al wel beloofd dat alle abonnementen uiteindelijk automatisch verlengd worden met het aantal dagen dat de parken nu gesloten zijn.



Uitbraak

De Disney-parken zijn sinds zaterdag 14 maart dicht vanwege de uitbraak van het coronavirus. Op zondag 15 maart sloten ook de Disney-hotels en uitgaansgebied Disney Village. Sinds de opening van Disneyland Paris in 1992 was het resort nog nooit zo lang niet toegankelijk.

