Efteling laat fans meegenieten van gesloten park

De Efteling komt met een video voor iedereen die tijdens de coronacrisis toch een kijkje wil nemen in het park. Een YouTube-filmpje van ruim twee minuten neemt kijkers in vogelvlucht mee langs bekende attracties en sprookjes. Exclusieve dronebeelden brengen onder andere Symbolica, Villa Volta, de Python en Baron 1898 in beeld.



Efteling-directeur Fons Jurgens vindt het belangrijk dat fans het attractiepark thuis kunnen beleven nu ze niet langs mogen komen. "De betoverend mooie plek die het park nu is, met alle bloeiende bloemen en planten, willen we niet voor onszelf houden", zegt hij. In de Efteling staan momenteel 100.000 tulpen en 30.000 voorjaarsbloemen zoals viooltjes in bloei.





De afgelopen weken kwamen al meerdere keren dronebeelden voorbij uit het gesloten sprookjespark, gemaakt door particulieren. Daar was de Efteling niet blij mee, omdat er geen toestemming was gegeven voor het maken van de opnames. Ook Disneyland Paris en Europa-Park werden onlangs op dezelfde manier in beeld gebracht.

